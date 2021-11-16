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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:10

  Успіх написав:Забігаючи на перед Вашої відповіді))
- "не встаючи з дивана" - мали на увазі здачу комерції в оренду?
А - " встаючи з дивана на пару годин" - то просто мали на увазі - поїхати дещо встановити людям?(те, що я в курсі/знаю) ;)
Так?

Мой идеал это работа без обязательств, то есть хочешь работаешь не хочешь не работаешь. Работа с 9 до 18 даже за большие деньги мне не интересна потому что во первых надоедает, ну и времени на жизнь останется мало, все таки не мальчик, ещё лет 10-15 и активный возраст пройдет, это не так много, совсем мало.

У меня была разьездная работа (я открывал филиалы чужой фабрики во Львове, одессе и других городах), потом была офисная работа в большом коллективе, где мне вынесли мозг про то как кто провел отпуск и выходные и у кого куда ребенок поступил. Коллектив более 100 человек (только мой цех), каждая пятница застолье - чей то день рождения. Капец совок. Терпеть не могу ненужной информации в таком количестве. 100 человек а поговорить не с кем, сплошное мученье, немного с айтишником общался разве что.

Удаленка тоже мне не подходит я не айтишник и не бухгалтер.

Короче остаётся свой бизнес желательно два-три-четыре чтобы переключаться между ними.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:33

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:елекротовари
✓сантехніка
✓буд-матеріали
этими позициями вы точно не торгуете иначе бы вы их активно обсуждали на ветке про ремонты.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:38

"Слідство ведуть...."©)))

  vitaliian написав:
  Успіх написав:елекротовари
✓сантехніка
✓буд-матеріали
этими позициями вы точно не торгуете иначе бы вы их активно обсуждали на ветке про ремонты.

Продовжуйте вираховувати - може і натрапите на правдивий слід🕵️ :mrgreen:
Але, я ще раз кажу - це немає жодного значення!
Мій бізнес зовсім не особливий!
Тому, він може бути запросто в цих бізнесах, що я перелічив! - а може і не бути! :mrgreen: - але це зовсім НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ! :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:40

  yama написав:
  flyman написав:у Львова дві проблеми: нема метро, і вода,
а ще сміття, але ніби порішали.
проблеми з водою нема ще з 2000 року
Про яку проблему йдеться ?


https://moz.gov.ua/article/health/chi-potriben-nam-ftor-i-zvidki-jogo-vzjati

Фтор відсутній чи його кількість дуже низька — Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Волинська, Рівненська області.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:42

  vitaliian написав:Успіх вы сами то не сильно признаетесь где и чем торгуете а чужие истории успеха послушать не против)

труселями з Туреччини від акурта
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:44

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:елекротовари
✓сантехніка
✓буд-матеріали
этими позициями вы точно не торгуете иначе бы вы их активно обсуждали на ветке про ремонты.

Продовжуйте вираховувати - може і натрапите на правдивий слід🕵️ :mrgreen:
Але, я ще раз кажу - це немає жодного значення!
Мій бізнес зовсім не особливий!
Тому, він може бути запросто в цих бізнесах, що я перелічив! - а може і не бути! :mrgreen: - але це зовсім НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ! :wink:
например вы торгуете сантехникой и можете подсказать что то в этой теме. Хотя это не обязательно в интернете и без вас полно отзывов обо всем на свете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:49

  flyman написав:
  vitaliian написав:Успіх вы сами то не сильно признаетесь где и чем торгуете а чужие истории успеха послушать не против)

труселями з Туреччини від акурта

Я кстати труселя только турецкие ношу отпределенной марки, заказываю там по 100 шт в Украине они не продаются, или если продаются то дорого или подделка (через пару стирок теряют форму). А фирменные хоть 100 стирок всегда как новые. Молодцы турки в плане текстиля, мы здесь полные дикари.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 16 лис, 2021 20:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:51

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:например вы торгуете сантехникой и можете подсказать что то в этой теме. Хотя это не обязательно в интернете и без вас полно отзывов обо всем на свете

Ну от :) для чого я буду "палити свою контору"?
І так, правильно сказано, що в гуглі можна підглянути все і бути спецом по сантехніці, чи по електриці, чи по велосипедах, чи їх запчастинах)))))))
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 20:52

  Успіх написав:
  vitaliian написав:например вы торгуете сантехникой и можете подсказать что то в этой теме. Хотя это не обязательно в интернете и без вас полно отзывов обо всем на свете

Ну от :) для чого я буду "палити свою контору"?
І так, правильно сказано, що в гуглі можна підглянути все і бути спецом по сантехніці, чи по електриці, чи по велосипедах, чи їх запчастинах)))))))

Я вас умоляю, думаете здесь много желающих встретиться с вами вживую? Тем более вы всегда можете отморозиться что ни про какие форумы не слышали. Я про себя много не пишу чтоб не давать пищу хейтерам. А кого то бояться с форума это паранойя, в интернете такие же люди как ваши соседи, вы же их не боитесь?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 21:02

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:например вы торгуете сантехникой и можете подсказать что то в этой теме. Хотя это не обязательно в интернете и без вас полно отзывов обо всем на свете

Ну от) для чого я буду "палити свою контору"?
І так, правильно сказано, що в гуглі можна підглянути все і бути спецом по сантехніці, чи по електриці, чи по велосипедах, чи їх запчастинах)))))))

Я вас умоляю, думаете здесь много желающих встретиться с вами вживую? Тем более вы всегда можете отморозиться что ни про какие форумы не слышали. Я про себя много не пишу чтоб не давать пищу хейтерам. А кого то бояться с форума это паранойя, в интернете такие же люди как ваши соседи, вы же их не боитесь?

Я - не боюсь!)))
Просто по долі випадку - тут десь може сидіти якийсь параноїдальний маніяк :mrgreen: - і подумає, що в мене купа грошей :mrgreen: ну і далі може бути, як у детективних фільмах :mrgreen:
Інтернет - не те місце, щоб ділитись точною інформацією про місце проживання/роботу/особисті-персональні дані і т.д.і т.п. :D
Звичайно, це все фігня в 99,9%!
Але - всяке буває))
Ви ж бачите, скільки тут є справді хворих людей ;) ))))))))
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  #<1 ... 99100101102
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