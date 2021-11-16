Успіх написав:
Звичайно, це все фігня в 99,9%!
Але - всяке буває))
Ви ж бачите, скільки тут є справді хворих людей
))))))))
99% преступлений совершается здоровыми на голову людьми (кроме преступлений на сексуальной почве, там наоборот). Больному на голову трудно планировать преступление, и вообще больные как правило это непродуктивные люди, много суеты с нулевым результатом. Если видите такое трепло, язык как помело, а по жизни ноль без палочки, будьте уверены перед вами шизофреник. Но пугать, оскорблять, обвинять и угрожать они любят.