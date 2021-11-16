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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

короткий зміст долярчикового розуміння пасивного доходу
  sergey_sryvkin написав:Зображення
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:42

  Успіх написав:Звичайно, це все фігня в 99,9%!
Але - всяке буває))
Ви ж бачите, скільки тут є справді хворих людей ;) ))))))))
99% преступлений совершается здоровыми на голову людьми (кроме преступлений на сексуальной почве, там наоборот). Больному на голову трудно планировать преступление, и вообще больные как правило это непродуктивные люди, много суеты с нулевым результатом. Если видите такое трепло, язык как помело, а по жизни ноль без палочки, будьте уверены перед вами шизофреник. Но пугать, оскорблять, обвинять и угрожать они любят.
vitaliian
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  #<1 ... 100101102103
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