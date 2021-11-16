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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:26
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Вів 16 лис, 2021 22:42
99% преступлений совершается здоровыми на голову людьми (кроме преступлений на сексуальной почве, там наоборот). Больному на голову трудно планировать преступление, и вообще больные как правило это непродуктивные люди, много суеты с нулевым результатом. Если видите такое трепло, язык как помело, а по жизни ноль без палочки, будьте уверены перед вами шизофреник. Но пугать, оскорблять, обвинять и угрожать они любят.
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:48
Зрозуміло))
Але психічні хвороби є ж різні - от може комусь захочеться "по приколу" зробити якусь пакість в реальності))
От ще запитайте думку п.Акурта про тутешніх форумчан))) Він Вам більш детальніше розкаже)))
Додано: Вів 16 лис, 2021 23:55
Успіх их цель унизить и запугать, а преступления это сюжет другой оперы. В реальности шизофреник упадет на мороз сделает вид что забыл чем угрожал или сделает вид что вас не знает . Один шизо пытался сделать вид что он мой друг и мы 300 лет дружим. Это бывший сотрудник с которым я по работе общался раз 10 от силы. Хвастовство и пообещать и не выполнить вот их самые характерные признаки. Любят деньги занимать. Не брать трубку и ТД.
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