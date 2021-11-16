Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Успіх написав:Звичайно, це все фігня в 99,9%! Але - всяке буває)) Ви ж бачите, скільки тут є справді хворих людей ))))))))
99% преступлений совершается здоровыми на голову людьми (кроме преступлений на сексуальной почве, там наоборот). Больному на голову трудно планировать преступление, и вообще больные как правило это непродуктивные люди, много суеты с нулевым результатом. Если видите такое трепло, язык как помело, а по жизни ноль без палочки, будьте уверены перед вами шизофреник. Но пугать, оскорблять, обвинять и угрожать они любят.
Успіх написав:Звичайно, це все фігня в 99,9%! Але - всяке буває)) Ви ж бачите, скільки тут є справді хворих людей ))))))))
99% преступлений совершается здоровыми на голову людьми (кроме преступлений на сексуальной почве, там наоборот). Больному на голову трудно планировать преступление, и вообще больные как правило это непродуктивные люди, много суеты с нулевым результатом. Если видите такое трепло, язык как помело, а по жизни ноль без палочки, будьте уверены перед вами шизофреник. Но пугать, оскорблять, обвинять и угрожать они любят.
Зрозуміло)) Але психічні хвороби є ж різні - от може комусь захочеться "по приколу" зробити якусь пакість в реальності))
От ще запитайте думку п.Акурта про тутешніх форумчан))) Він Вам більш детальніше розкаже)))
Успіх написав:елекротовари ✓сантехніка ✓буд-матеріали
этими позициями вы точно не торгуете иначе бы вы их активно обсуждали на ветке про ремонты.
Продовжуйте вираховувати - може і натрапите на правдивий слід🕵️ Але, я ще раз кажу - це немає жодного значення! Мій бізнес зовсім не особливий! Тому, він може бути запросто в цих бізнесах, що я перелічив! - а може і не бути! - але це зовсім НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ!