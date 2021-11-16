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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

короткий зміст долярчикового розуміння пасивного доходу
  sergey_sryvkin написав:Зображення
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 22:42

  Успіх написав:Звичайно, це все фігня в 99,9%!
Але - всяке буває))
Ви ж бачите, скільки тут є справді хворих людей ;) ))))))))
99% преступлений совершается здоровыми на голову людьми (кроме преступлений на сексуальной почве, там наоборот). Больному на голову трудно планировать преступление, и вообще больные как правило это непродуктивные люди, много суеты с нулевым результатом. Если видите такое трепло, язык как помело, а по жизни ноль без палочки, будьте уверены перед вами шизофреник. Но пугать, оскорблять, обвинять и угрожать они любят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:48

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Звичайно, це все фігня в 99,9%!
Але - всяке буває))
Ви ж бачите, скільки тут є справді хворих людей ;) ))))))))
99% преступлений совершается здоровыми на голову людьми (кроме преступлений на сексуальной почве, там наоборот). Больному на голову трудно планировать преступление, и вообще больные как правило это непродуктивные люди, много суеты с нулевым результатом. Если видите такое трепло, язык как помело, а по жизни ноль без палочки, будьте уверены перед вами шизофреник. Но пугать, оскорблять, обвинять и угрожать они любят.

Зрозуміло))
Але психічні хвороби є ж різні - от може комусь захочеться "по приколу" зробити якусь пакість в реальності))

От ще запитайте думку п.Акурта про тутешніх форумчан))) Він Вам більш детальніше розкаже)))
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 23:55

:shock:
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:47

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:елекротовари
✓сантехніка
✓буд-матеріали
этими позициями вы точно не торгуете иначе бы вы их активно обсуждали на ветке про ремонты.

Продовжуйте вираховувати - може і натрапите на правдивий слід🕵️ :mrgreen:
Але, я ще раз кажу - це немає жодного значення!
Мій бізнес зовсім не особливий!
Тому, він може бути запросто в цих бізнесах, що я перелічив! - а може і не бути! :mrgreen: - але це зовсім НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬ! :wink:

Долячик боїться конкуретнів тому не скаже !
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:49

  flyman написав:
  yama написав:
  flyman написав:у Львова дві проблеми: нема метро, і вода,
а ще сміття, але ніби порішали.
проблеми з водою нема ще з 2000 року
Про яку проблему йдеться ?


https://moz.gov.ua/article/health/chi-potriben-nam-ftor-i-zvidki-jogo-vzjati

Фтор відсутній чи його кількість дуже низька — Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Волинська, Рівненська області.

існує кардинально протилежна точка зору - фтор дуже шкідливий і впливає негативно на психіку людей
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 13:56

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

yama написав:
  flyman написав:
  yama написав:[quote="5331989:flyman"]
у Львова дві проблеми: нема метро, і вода,
а ще сміття, але ніби порішали.
проблеми з водою нема ще з 2000 року
Про яку проблему йдеться ?


https://moz.gov.ua/article/health/chi-potriben-nam-ftor-i-zvidki-jogo-vzjati

Фтор відсутній чи його кількість дуже низька — Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Волинська, Рівненська області.

існує кардинально протилежна точка зору - фтор дуже шкідливий і впливає негативно на психіку людей[/quote]Без фтора не будешь психом, будешь спокойным беззубиком.
alter
 
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