Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Коротше, тут багато варіантів розставити все)) Наприклад: 1. Зелененьким в кутку - холодильник 1,5м висотою(можна мікрохвильовку зверху на нього) 2. Синеньким - мийка 3. Червоненьким - два кола плити/варочної поверхні 4. Шафа, або там, де по проекту(зелененьким), або сплошна з коридору в кімнату(фіолетовим) 5.Жовтеньким - стіл, чи полиці під ТВ (Рожевим - вікно)
п.с. Можна ту кухонну стінку "посунути" на пів метра(збільшити кухню, але зменшити с/в) - але нах таке робити? Є сенс в цьому?
Успіх написав:Досить цікаво, хто хоче дочекатись низьких ставок по іпотеці))
Прокрутив послухав основні тези. Що сказати, Долярчику. Аргументація для дебілів. Чим забивати собі голову таким лайном, просто навчіться рахувати ануїтетний платіж в Екселі, або у сьомій вінді він є в стандартному калькуляторі, і думайте своєю головою, бо таких "експертів" наслухаєтесь собі на біду
Успіх написав:Досить цікаво, хто хоче дочекатись низьких ставок по іпотеці))
Прокрутив послухав основні тези. Що сказати, Долярчику. Аргументація для дебілів. Чим забивати собі голову таким лайном, просто навчіться рахувати ануїтетний платіж в Екселі, або у сьомій вінді він є в стандартному калькуляторі, і думайте своєю головою, бо таких "експертів" наслухаєтесь собі на біду
Та це все зрозуміло)) Головний посил - сенс брати іпотеку, яка, наприклад, впала з 12 до 10%, якщо ціни на нерухомість "ту зе мун"))) Тобто, чи вартувало брати мій смарт під 14% рік тому при ціні 450К, чи цьогоріч, наприклад, по 12% але вже при ціні 650К?