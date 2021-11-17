RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:21

  rjkz написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Зображення

Ну от - це зовсім інша справа!
Респект!👍

І панорамні вікна мені сподобались(як і в мене в смарті)
Правда, в мене буде 1 вікно, а у тебе їх 2.
Але 15м2 :shock: Карл!!!
Флай, а де там умивальник/сральник ставити і душову? :shock:
А мийку?

п.с.
Дивись, Флай, в мене хоч 1 вікно, але ПОВНОЦІННИЙ с/в! І загальних квадратів, майже, вдвічі більше!
Зображення


Холодильник хде?

кульок на вулиці через панорамну квартирку
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26764
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1309 раз.
Подякували: 2184 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:22

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Холодильник хде?

А шкаф? А от окна не будет зимой дуть?


Все продумано.
Спать в одежде.
И шкаф не нужен и от окна не так холодно.

За окно можно сумку с вещами вывесить. Некоторые покупают старую газель ставят её под домом и хранят вещи там. Душ можно объединить с армейским унитазом, привстал - помылся/ присел - сходил.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 лис, 2021 16:27, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1616 раз.
Подякували: 2359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:23

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Холодильник хде?

А шкаф? А от окна не будет зимой дуть?


Все продумано.
Спать в одежде.
И шкаф не нужен и от окна не так холодно.

так є термобілизна,
і спальний мішок для чогось придумали

можна зробити по старінному,
ліжко-ковчег із занавєсками,
зашторився там і маєш мікроклімат
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26764
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1309 раз.
Подякували: 2184 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:28

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Зображення
Коротше, тут багато варіантів розставити все))
Наприклад:
1. Зелененьким в кутку - холодильник 1,5м висотою(можна мікрохвильовку зверху на нього)
2. Синеньким - мийка
3. Червоненьким - два кола плити/варочної поверхні
4. Шафа, або там, де по проекту(зелененьким), або сплошна з коридору в кімнату(фіолетовим)
5.Жовтеньким - стіл, чи полиці під ТВ
(Рожевим - вікно)

п.с.
Можна ту кухонну стінку "посунути" на пів метра(збільшити кухню, але зменшити с/в) - але нах таке робити? Є сенс в цьому?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 18.03.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:29

  Успіх написав:Досить цікаво, хто хоче дочекатись низьких ставок по іпотеці))

Прокрутив послухав основні тези. Що сказати, Долярчику. Аргументація для дебілів. Чим забивати собі голову таким лайном, просто навчіться рахувати ануїтетний платіж в Екселі, або у сьомій вінді він є в стандартному калькуляторі, і думайте своєю головою, бо таких "експертів" наслухаєтесь собі на біду
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30444
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1294 раз.
Подякували: 7319 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:31

  rjkz написав:..

Холодильник хде?

как это хде? за окно кулек высунул и нормас зимой. Летом пиццы
sequence
 
Повідомлень: 6010
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:40

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 лис, 2021 17:00, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9137
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1616 раз.
Подякували: 2359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:42

  Faceless написав:
  Успіх написав:Досить цікаво, хто хоче дочекатись низьких ставок по іпотеці))

Прокрутив послухав основні тези. Що сказати, Долярчику. Аргументація для дебілів. Чим забивати собі голову таким лайном, просто навчіться рахувати ануїтетний платіж в Екселі, або у сьомій вінді він є в стандартному калькуляторі, і думайте своєю головою, бо таких "експертів" наслухаєтесь собі на біду

Та це все зрозуміло))
Головний посил - сенс брати іпотеку, яка, наприклад, впала з 12 до 10%, якщо ціни на нерухомість "ту зе мун")))
Тобто, чи вартувало брати мій смарт під 14% рік тому при ціні 450К, чи цьогоріч, наприклад, по 12% але вже при ціні 650К? :D
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2013
З нами з: 18.03.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 102103104105
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2588)
18.11.2021 17:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.