vitaliian
І частина друга "нашої теми"
п.с.
Після таких роликів - хочеться бігти продавати свій смарт і, підкріпившись іпотечним плечем - взяти комерцію, яку можна розділити на 2-3
Навіть, там же, де мій смарт)) в тому ж ЖК від Ріелу
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:05
За крок до перевороту думок©
vitaliian
І частина друга "нашої теми"
п.с.
Після таких роликів - хочеться бігти продавати свій смарт і, підкріпившись іпотечним плечем - взяти комерцію, яку можна розділити на 2-3
Навіть, там же, де мій смарт)) в тому ж ЖК від Ріелу
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