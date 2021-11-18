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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:05

За крок до перевороту думок©

vitaliian
І частина друга "нашої теми" ;)


п.с.
Після таких роликів - хочеться бігти продавати свій смарт і, підкріпившись іпотечним плечем - взяти комерцію, яку можна розділити на 2-3 ;)
Навіть, там же, де мій смарт)) в тому ж ЖК від Ріелу :D
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:30

Успіх Коммерцию делить можно там где очень теплое и прикормленное место, а такие места в основном заняты. Кроме того под каждый вид коммерции есть своя локация. Допустим моя последняя коммерция прямо напротив школы, 99% аудитории кто ей интересовался - салоны красоты, и одни хотели под кондитерский цех. Мамочки приходят в школу за детьми и тут же делают себе марафет. Им так удобнее чем бегать за детьми в одно место а за марафетом в другое. Кстати работают без вывески и дверь на замке, просто с улицы не попасть, нужно позвонить или написать в Вайбер. Взял бы я там ещё одно помещение? Скорее всего нет, либо под другие деятельности. Так что не всё оно масштабируется, умножается и делится.

С жилой в этом плане проще, зато коммерция можно сдать и 1м2 (под аппарат с питьевой водой например или тумбу айбокс). Видел коммерцию на полуэтаже (канцтовары) между 1 и 2м этажом офисного центра. До такого места я бы не додумался. Секрет в том что лифт на 2й этаж не едет.
vitaliian
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