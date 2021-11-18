Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:30

Успіх Коммерцию делить можно там где очень теплое и прикормленное место, а такие места в основном заняты. Кроме того под каждый вид коммерции есть своя локация. Допустим моя последняя коммерция прямо напротив школы, 99% аудитории кто ей интересовался - салоны красоты, и одни хотели под кондитерский цех. Мамочки приходят в школу за детьми и тут же делают себе марафет. Им так удобнее чем бегать за детьми в одно место а за марафетом в другое. Кстати работают без вывески и дверь на замке, просто с улицы не попасть, нужно позвонить или написать в Вайбер. Взял бы я там ещё одно помещение? Скорее всего нет, либо под другие деятельности. Так что не всё оно масштабируется, умножается и делится.



С жилой в этом плане проще, зато коммерция можно сдать и 1м2 (под аппарат с питьевой водой например или тумбу айбокс). Видел коммерцию на полуэтаже (канцтовары) между 1 и 2м этажом офисного центра. До такого места я бы не додумался. Секрет в том что лифт на 2й этаж не едет.