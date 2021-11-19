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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 103104105106>
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:23

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:
  rjkz написав:Холодильник хде?

А шкаф? А от окна не будет зимой дуть?


Все продумано.
Спать в одежде.
И шкаф не нужен и от окна не так холодно.

так є термобілизна,
і спальний мішок для чогось придумали

можна зробити по старінному,
ліжко-ковчег із занавєсками,
зашторився там і маєш мікроклімат
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:28

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Зображення
Коротше, тут багато варіантів розставити все))
Наприклад:
1. Зелененьким в кутку - холодильник 1,5м висотою(можна мікрохвильовку зверху на нього)
2. Синеньким - мийка
3. Червоненьким - два кола плити/варочної поверхні
4. Шафа, або там, де по проекту(зелененьким), або сплошна з коридору в кімнату(фіолетовим)
5.Жовтеньким - стіл, чи полиці під ТВ
(Рожевим - вікно)

п.с.
Можна ту кухонну стінку "посунути" на пів метра(збільшити кухню, але зменшити с/в) - але нах таке робити? Є сенс в цьому?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:29

  Успіх написав:Досить цікаво, хто хоче дочекатись низьких ставок по іпотеці))

Прокрутив послухав основні тези. Що сказати, Долярчику. Аргументація для дебілів. Чим забивати собі голову таким лайном, просто навчіться рахувати ануїтетний платіж в Екселі, або у сьомій вінді він є в стандартному калькуляторі, і думайте своєю головою, бо таких "експертів" наслухаєтесь собі на біду
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:31

  rjkz написав:..

Холодильник хде?

как это хде? за окно кулек высунул и нормас зимой. Летом пиццы
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:42

  Faceless написав:
  Успіх написав:Досить цікаво, хто хоче дочекатись низьких ставок по іпотеці))

Прокрутив послухав основні тези. Що сказати, Долярчику. Аргументація для дебілів. Чим забивати собі голову таким лайном, просто навчіться рахувати ануїтетний платіж в Екселі, або у сьомій вінді він є в стандартному калькуляторі, і думайте своєю головою, бо таких "експертів" наслухаєтесь собі на біду

Та це все зрозуміло))
Головний посил - сенс брати іпотеку, яка, наприклад, впала з 12 до 10%, якщо ціни на нерухомість "ту зе мун")))
Тобто, чи вартувало брати мій смарт під 14% рік тому при ціні 450К, чи цьогоріч, наприклад, по 12% але вже при ціні 650К? :D
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:36

vitaliian
Наша тема ;)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:08

  Faceless написав:
  Успіх написав:Досить цікаво, хто хоче дочекатись низьких ставок по іпотеці))

Прокрутив послухав основні тези. Що сказати, Долярчику. Аргументація для дебілів. Чим забивати собі голову таким лайном, просто навчіться рахувати ануїтетний платіж в Екселі, або у сьомій вінді він є в стандартному калькуляторі, і думайте своєю головою, бо таких "експертів" наслухаєтесь собі на біду

Я не слухав і не дивився.
Підозрюю, що там мова про те, що коли високий % по іпотеці, то ціни на нерухомість низькі (під час кризи). Потім, коли "кріза мінєт", перекридитуватися під низький відсоток.

Все чудово, але так можна хіба в США. І ще додатково після переоцінки отримати "кешбек" від банку на "паперовий ріст ціни нерухомості".
Вна Україні не пригадую періоду "дешевої іпотеки". Може ще замолодий.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:05

За крок до перевороту думок©

vitaliian
І частина друга "нашої теми" ;)


п.с.
Після таких роликів - хочеться бігти продавати свій смарт і, підкріпившись іпотечним плечем - взяти комерцію, яку можна розділити на 2-3 ;)
Навіть, там же, де мій смарт)) в тому ж ЖК від Ріелу :D
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:30

Успіх Коммерцию делить можно там где очень теплое и прикормленное место, а такие места в основном заняты. Кроме того под каждый вид коммерции есть своя локация. Допустим моя последняя коммерция прямо напротив школы, 99% аудитории кто ей интересовался - салоны красоты, и одни хотели под кондитерский цех.

Мамочки приходят в школу за детьми и тут же делают себе марафет. Им так удобнее чем бегать за детьми в одно место а за марафетом в другое. Кстати работают без вывески и дверь на замке, просто с улицы не попасть, нужно позвонить или написать в Вайбер. Взял бы я там ещё одно помещение? Скорее всего нет, либо под другие деятельности. Так что не всё оно масштабируется, умножается и делится.

С жилой в этом плане проще, зато коммерция можно сдать и 1м2 (под аппарат с питьевой водой например или тумбу айбокс). Видел коммерцию на полуэтаже (канцтовары) между 1 и 2м этажом офисного центра. До такого места я бы не додумался. Секрет в том что лифт на 2й этаж не едет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:39

Хостел в смарті? А що - так можна було?©)))

Коротше, як моя племінниця/ріелторка захоче стати адміном хостелу, то мій смарт до її послуг :idea: :wink:
Зображення
Все позначено першою буквою назви предметів))
Наприклад - "А"- місце Адміністрації))
"Х" - холодильник
І т.д.
Все гарно вміщується))(пралка під варочною)

Чекаю на аргументовану критику! :mrgreen:
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