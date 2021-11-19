так є термобілизна,
і спальний мішок для чогось придумали
можна зробити по старінному,
ліжко-ковчег із занавєсками,
зашторився там і маєш мікроклімат
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:23
так є термобілизна,
і спальний мішок для чогось придумали
можна зробити по старінному,
ліжко-ковчег із занавєсками,
зашторився там і маєш мікроклімат
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:28
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Коротше, тут багато варіантів розставити все))
Наприклад:
1. Зелененьким в кутку - холодильник 1,5м висотою(можна мікрохвильовку зверху на нього)
2. Синеньким - мийка
3. Червоненьким - два кола плити/варочної поверхні
4. Шафа, або там, де по проекту(зелененьким), або сплошна з коридору в кімнату(фіолетовим)
5.Жовтеньким - стіл, чи полиці під ТВ
(Рожевим - вікно)
п.с.
Можна ту кухонну стінку "посунути" на пів метра(збільшити кухню, але зменшити с/в) - але нах таке робити? Є сенс в цьому?
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:29
Прокрутив послухав основні тези. Що сказати, Долярчику. Аргументація для дебілів. Чим забивати собі голову таким лайном, просто навчіться рахувати ануїтетний платіж в Екселі, або у сьомій вінді він є в стандартному калькуляторі, і думайте своєю головою, бо таких "експертів" наслухаєтесь собі на біду
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:31
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:42
Та це все зрозуміло))
Головний посил - сенс брати іпотеку, яка, наприклад, впала з 12 до 10%, якщо ціни на нерухомість "ту зе мун")))
Тобто, чи вартувало брати мій смарт під 14% рік тому при ціні 450К, чи цьогоріч, наприклад, по 12% але вже при ціні 650К?
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:08
Я не слухав і не дивився.
Підозрюю, що там мова про те, що коли високий % по іпотеці, то ціни на нерухомість низькі (під час кризи). Потім, коли "кріза мінєт", перекридитуватися під низький відсоток.
Все чудово, але так можна хіба в США. І ще додатково після переоцінки отримати "кешбек" від банку на "паперовий ріст ціни нерухомості".
Вна Україні не пригадую періоду "дешевої іпотеки". Може ще замолодий.
Додано: Чет 18 лис, 2021 22:05
За крок до перевороту думок©
vitaliian
І частина друга "нашої теми"
п.с.
Після таких роликів - хочеться бігти продавати свій смарт і, підкріпившись іпотечним плечем - взяти комерцію, яку можна розділити на 2-3
Навіть, там же, де мій смарт)) в тому ж ЖК від Ріелу
Додано: П'ят 19 лис, 2021 07:30
Успіх Коммерцию делить можно там где очень теплое и прикормленное место, а такие места в основном заняты. Кроме того под каждый вид коммерции есть своя локация. Допустим моя последняя коммерция прямо напротив школы, 99% аудитории кто ей интересовался - салоны красоты, и одни хотели под кондитерский цех.
Мамочки приходят в школу за детьми и тут же делают себе марафет. Им так удобнее чем бегать за детьми в одно место а за марафетом в другое. Кстати работают без вывески и дверь на замке, просто с улицы не попасть, нужно позвонить или написать в Вайбер. Взял бы я там ещё одно помещение? Скорее всего нет, либо под другие деятельности. Так что не всё оно масштабируется, умножается и делится.
С жилой в этом плане проще, зато коммерция можно сдать и 1м2 (под аппарат с питьевой водой например или тумбу айбокс). Видел коммерцию на полуэтаже (канцтовары) между 1 и 2м этажом офисного центра. До такого места я бы не додумался. Секрет в том что лифт на 2й этаж не едет.
Додано: Суб 20 лис, 2021 16:39
Хостел в смарті? А що - так можна було?©)))
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