Критики не будет )
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лис, 2021 16:42
Успіх
Критики не будет )
Додано: Суб 20 лис, 2021 17:13
Ну от)) - а я що так не зможу?))
Так що все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™👍😀😁
Додано: Суб 20 лис, 2021 17:24
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Суб 20 лис, 2021 17:49
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Додано: Суб 20 лис, 2021 18:01
Успіх ага ещё и в одном помещении, чтобы все присутствующие во время обеда или сна слышали эпические звуки выстрелов.
Когда живёшь один наоборот норм, встал себе утром Гоголем прошел в ванную принял там душ и Гоголем вышел. А когда живет толпа, все на тебя смотрят...
Возле каждой кровати по сральнику норм. И не надо кухни. Меньше едят меньше ср.т
Додано: Суб 20 лис, 2021 18:39
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