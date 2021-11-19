RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 16:42

Успіх https://youtu.be/al1yN2T5szI
https://youtu.be/aaWOpSZhkvI

Критики не будет )
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9186
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:13

  vitaliian написав:Успіх https://youtu.be/al1yN2T5szI
https://youtu.be/aaWOpSZhkvI

Критики не будет )

Ну от)) - а я що так не зможу?))

Так що все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™👍😀😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 18.03.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:24

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:УСПІ-ХІ-ХІ
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9186
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 17:49

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

vitaliian
Тільки от що я подумав, що 1 унітазу, і 1 душової замало на 7-8койкомісць :roll:
Зображення
Треба чимось жертвувати...
Мабуть, місцем адміністратора :mrgreen: (туди перенести кухонний блок, а на місці кухонного блоку зробити ще 1 унітаз і душову 8)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 18.03.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:01

Успіх ага ещё и в одном помещении, чтобы все присутствующие во время обеда или сна слышали эпические звуки выстрелов.

Когда живёшь один наоборот норм, встал себе утром Гоголем прошел в ванную принял там душ и Гоголем вышел. А когда живет толпа, все на тебя смотрят...

Возле каждой кровати по сральнику норм. И не надо кухни. Меньше едят меньше ср.т
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9186
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:24

vitaliian
Жарти-жартами, але над цим треба подумати...🤔
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 18.03.21
Подякував: 62 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 18:39

  Успіх написав:vitaliian
Жарти-жартами, але над цим треба подумати...🤔

Над чем
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9186
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 103104105106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34756)
20.11.2021 18:07
Рынок ОВГЗ (2270)
20.11.2021 17:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.