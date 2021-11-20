Критики не будет )
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 20 лис, 2021 16:42
Успіх
Критики не будет )
Додано: Суб 20 лис, 2021 17:13
Ну от)) - а я що так не зможу?))
Так що все буде добре!
Все буде УСПІХ!©®™👍😀😁
Додано: Суб 20 лис, 2021 17:24
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Суб 20 лис, 2021 17:49
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Додано: Суб 20 лис, 2021 18:01
Успіх ага ещё и в одном помещении, чтобы все присутствующие во время обеда или сна слышали эпические звуки выстрелов.
Когда живёшь один наоборот норм, встал себе утром Гоголем прошел в ванную принял там душ и Гоголем вышел. А когда живет толпа, все на тебя смотрят...
Возле каждой кровати по сральнику норм. И не надо кухни. Меньше едят меньше ср.т
Додано: Суб 20 лис, 2021 18:39
Додано: Суб 20 лис, 2021 22:44
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Ну, Ви ж - не моя племінниця/бізнес-партнер
Але ми от з нею все обговорили по Вайберу - і..... все воно якось на межі сенсу цим займатись(правда, ми прикинули все, майже, по мінумуму)
Коротше, зі смартом таке чудити - це треба мати багаааато ентузіазму
А от провернути таке з трьох-чотирьокімнатною - то отут усе досить "смачно" і все може заграти яскравими барвами!
Тоді, можна найняти 2 адміна(щоб чергувались тиждень-через тиждень), які будуть повністю всю роботу виконувати... - ну а самому - кайфувати!
Додано: Нед 21 лис, 2021 07:52
Успіх Тяните племянницу на ветку пусть тоже пишет, а то мало людей - мало мнений. Я вам не зря скинул ссылки на видео, для хостела ключевое цена/локация где в одной минуте находится вообще всё.
Кому надо просто дешево те снимут комнату у бабушки (цена та же что и за койку в хостеле). Локации уже не будет, зато соседи под ухом не хропят и не спорят о том какие сигареты/презервативы лучше.
Додано: Нед 21 лис, 2021 08:43
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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