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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:34

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:
  vitaliian написав:Тяните племянницу на ветку пусть тоже пишет


Ага, така заходить - я така-то і така-то)) - от моя біографія...))
І от моє фото :D

Зображення
Вона старша за вас?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:33

  Faceless написав:
Успіх написав:
  vitaliian написав:Тяните племянницу на ветку пусть тоже пишет


Ага, така заходить - я така-то і така-то)) - от моя біографія...))
І от моє фото :D

Зображення
Вона старша за вас?

Ні, молодша :mrgreen:
Так це я привів "наприклад" :mrgreen:
(ліве/чуже фото)
На фото - дівчині 32р :wink: (але, все одно і тут - молодша) :)
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  #<1 ... 104105106107
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