Вона старша за вас?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лис, 2021 16:34
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Нед 21 лис, 2021 17:33
Ні, молодша
Так це я привів "наприклад"
(ліве/чуже фото)
На фото - дівчині 32р (але, все одно і тут - молодша)
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