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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 16:34

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Успіх написав:
  vitaliian написав:Тяните племянницу на ветку пусть тоже пишет


Ага, така заходить - я така-то і така-то)) - от моя біографія...))
І от моє фото :D

Зображення
Вона старша за вас?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 17:33

  Faceless написав:
Успіх написав:
  vitaliian написав:Тяните племянницу на ветку пусть тоже пишет


Ага, така заходить - я така-то і така-то)) - от моя біографія...))
І от моє фото :D

Зображення
Вона старша за вас?

Ні, молодша :mrgreen:
Так це я привів "наприклад" :mrgreen:
(ліве/чуже фото)
На фото - дівчині 32р :wink: (але, все одно і тут - молодша) :)
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:15

Успіх распространять фото без согласия хозяина не комильфо, удаляйте.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:16

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Успіх написав:така заходить - я така-то і така-то)) - от моя біографія...))
І от моє фото
пУсть поспешит, пока что регистрация без собеседования, хотя некоторым его не помешало бы пройти у Фейслеса, с задачками не имеющими решения. Может над слабым полом он так не издевается?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:37

  vitaliian написав:Успіх распространять фото без согласия хозяина не комильфо, удаляйте.

Ну, якщо я цю панянку взяв з ВІДКРИТИХ ресурсів і ще вкажу, звідки - то, наче, мене ще не посадять? :mrgreen:

А як вона ще й співає!
А які в неї 2 таланти... ууууууух :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:42

Успіх здесь не юридический вопрос а моральный. Вы же свои фото не размещаете и вряд ли хотели бы их здесь видеть, зачем же чужие размещать? Она захочет сама разместит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 19:51

  vitaliian написав:Успіх здесь не юридический вопрос а моральный. Вы же свои фото не размещаете и вряд ли хотели бы их здесь видеть, зачем же чужие размещать? Она захочет сама разместит.

Так людина ВЖЕ ЗАСВІТИЛАСЬ на весь інтернет - то в чім річ?
Я ж не викинув фото з її паспорта, чи з особистого альбому?

Тобто, тим мільйонам людей, які подивились Україна має талант - все ок, а нашим форумчан не можна?
Ай-яй-яй :mrgreen:
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  #<1 ... 104105106107
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