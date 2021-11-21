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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лис, 2021 16:34
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Faceless
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Додано: Нед 21 лис, 2021 17:33
Faceless написав:
Вона старша за вас?
Ні, молодша
Так це я привів "наприклад"
(ліве/чуже фото)
На фото - дівчині 32р
(але, все одно і тут - молодша)
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Успіх
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:15
Успіх распространять фото без согласия хозяина не комильфо, удаляйте.
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vitaliian
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:16
Успіх написав:
така заходить - я така-то і така-то)) - от моя біографія...))
І от моє фото
пУсть поспешит, пока что регистрация без собеседования, хотя некоторым его не помешало бы пройти у Фейслеса, с задачками не имеющими решения. Может над слабым полом он так не издевается?
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vitaliian
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:37
vitaliian написав:Успіх
распространять фото без согласия хозяина не комильфо, удаляйте.
Ну, якщо я цю панянку взяв з ВІДКРИТИХ ресурсів і ще вкажу, звідки - то, наче, мене ще не посадять?
А як вона ще й співає!
А які в неї 2 таланти... ууууууух
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Успіх
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:42
Успіх здесь не юридический вопрос а моральный. Вы же свои фото не размещаете и вряд ли хотели бы их здесь видеть, зачем же чужие размещать? Она захочет сама разместит.
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vitaliian
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Додано: Нед 21 лис, 2021 19:51
vitaliian написав:Успіх
здесь не юридический вопрос а моральный. Вы же свои фото не размещаете и вряд ли хотели бы их здесь видеть, зачем же чужие размещать? Она захочет сама разместит.
Так людина ВЖЕ ЗАСВІТИЛАСЬ на весь інтернет - то в чім річ?
Я ж не викинув фото з її паспорта, чи з особистого альбому?
Тобто, тим мільйонам людей, які подивились Україна має талант - все ок, а нашим форумчан не можна?
Ай-яй-яй
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Успіх
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