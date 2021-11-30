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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:03

Успіх из курса школы известно что акулы бывают добрые и злые. Сдадите злой акуле смарт, она вам всю кровь выпьет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:23

  vitaliian написав:Успіх из курса школы известно что акулы бывают добрые и злые. Сдадите злой акуле смарт, она вам всю кровь выпьет.

Не плутайте акул з вовчицями :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:44

  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх из курса школы известно что акулы бывают добрые и злые. Сдадите злой акуле смарт, она вам всю кровь выпьет.

Не плутайте акул з вовчицями :mrgreen:

Да Их легко перепутать они так похожи ...
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:09

не перепутай, Кутузов

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Успіх из курса школы известно что акулы бывают добрые и злые. Сдадите злой акуле смарт, она вам всю кровь выпьет.

Не плутайте акул з вовчицями :mrgreen:

Да Их легко перепутать они так похожи ...

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:29

flyman без долярчика видосиков скучновато бери эстафету.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 18:42

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:26

  vitaliian написав:Прилетела такая реклама
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і почім кавалірки в Чабанчиках?
від півляма
flyman
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  #<1 ... 104105106107
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