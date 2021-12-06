эх Черняк... а где Полонский кстати пропал?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 гру, 2021 22:31
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Не розумію - чому сюди так мало людей заходить?
Тут же стільки цікавої інфи кидаю!!!
А як її розкочигарити/обговорити - то, взагалі, можна зробити крок до перевороту думок!©®™👍😀😁
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 04 гру, 2021 09:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 гру, 2021 08:39
Потому что срача нету, людям нужен срач, где он есть ветка набирает популярность. Сейчас срач на ветке про ковид, посчитайте количество сообщений за 2 дня.
Додано: Суб 04 гру, 2021 10:01
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Пон 06 гру, 2021 15:44
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Додано: Пон 06 гру, 2021 18:19
А якщо це не спрацює і банк забере нерухомість, то є запасний варіант -
Додано: Пон 06 гру, 2021 19:44
Шановний абонентe, на підставі Указів Президента України №133/2017 №126/2018 №82/2019, а також відповідних судових рішень та інформаційних повідомлень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, доступ до цього ресурсу обмежено.
Додано: Пон 06 гру, 2021 21:13
А що тут було?☝️
Додано: Пон 06 гру, 2021 21:46
План Б
Додано: Пон 06 гру, 2021 22:24
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Якась куєта ☝️🤮😁😁😁
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