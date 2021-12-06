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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 106107108109>
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 16:40

  Успіх написав:


эх Черняк... а где Полонский кстати пропал?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 22:31

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Не розумію - чому сюди так мало людей заходить?
Тут же стільки цікавої інфи кидаю!!!
А як її розкочигарити/обговорити - то, взагалі, можна зробити крок до перевороту думок!©®™👍😀😁

Востаннє редагувалось Успіх в Суб 04 гру, 2021 09:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 08:39

  Успіх написав:Не розумію - чому сюди так мало людей заходить?
Тут же стільки цікавої інфи кидаю!!!
А я її розкочигарити/обговорити - то, взагалі, можна зробити крок до перевороту думок!©®™

Потому что срача нету, людям нужен срач, где он есть ветка набирает популярность. Сейчас срач на ветке про ковид, посчитайте количество сообщений за 2 дня.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 10:01

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 15:44

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 18:19

А якщо це не спрацює і банк забере нерухомість, то є запасний варіант -
https://strana.today/news/365688-v-shve ... hizni.html
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 19:44

  kwon написав:А якщо це не спрацює і банк забере нерухомість, то є запасний варіант -
https://strana.today/news/365688-v-shve ... hizni.html


Шановний абонентe, на підставі Указів Президента України №133/2017 №126/2018 №82/2019, а також відповідних судових рішень та інформаційних повідомлень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, доступ до цього ресурсу обмежено.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:13

  kwon написав:А якщо це не спрацює і банк забере нерухомість, то є запасний варіант -
https://strana.today/news/365688-v-shve ... hizni.html

А що тут було?☝️
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:46

  Успіх написав:
  kwon написав:А якщо це не спрацює і банк забере нерухомість, то є запасний варіант -
https://strana.today/news/365688-v-shve ... hizni.html

А що тут було?☝️


План Б

https://www.swissinfo.ch/eng/sarco-suic ... d/46966510
kwon
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:24

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Якась куєта ☝️🤮😁😁😁
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