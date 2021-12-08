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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 22:27

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Краще навпаки, думати про вічне життя)))
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 17:57

За крок до перевороту думок©

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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 08:15

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

Цікаво, де/на якій гілці це запитати, щоб отримати відповідь?
  somilitark написав:Ось вам історія, був нещодавно в Приваті, трохи вирішував свої буденні питання, аж зненацька менеджерка пробила щось в компі і випалила, що за фокуси, ви ж підприємець і не скористалися пільговою кредитною програмою 5-7-9?
Я кажу ніт, вона каже, та не може бути, давай агітувати як це просто і легко, там ще буквально відсоток чи два комісій, але якщо створите пару робочих місць, навіть офіційно на мінімалку, то замутим 5%, якщо без робочих місць, то 7. Комерційна нерухомість, основні засоби, вантажні транспортні засоби, або вантажо-пасажирські, навіть оборотні засоби під 9%, беріть, чого тут думати?
Я кажу немає куди зростати, усі хлібні місця зайняті, а якщо я полізу там де всі, то втрачу останні ресурси в конкурентній боротьбі, дайте просто втриматися на плаву!!!
Так ось до чого я веду, по-перше банки запаковані ресурсами по самі томати.
По-друге немає ніш куди можна встромити носа, або дуже стрьомно і прибутки химарні.
По-третє ми розвиваємось, гадаю, що у багатьох підприємців тяжкі часи, немає попиту, у нас у населення 80 і більше відсотків витрачає на їжу і комунальні послуги, де там простір на якійсь "делікатеси?" А в продуктах харчування така конкуренція. що там просто завал, якщо лізти в будь якє виробництво, то це вже блище до кількасот тисяч у.е., не моя орбіта.
в-четверте, уряд красава, що зробив пільгову програму 5-7-9, але в мене добрий знайомий попав в капкан, він задумав побудувати черговий торгівельний центр, зніс власний магазин, узяв пільговий кредит, вартість будівництва минулим літом оцінили в 5.8 лямів гривні.
Ще як копали котлован, то вже не вписувались у бюджет, бо багато було води и треба було рити глибше, укріплювати, вони вже гахнули майже півляма не запланованих видатків і то плюнули, щоб вписуватись в бюджет.
А в цьому році все подорощало, вже вартість під 10 лямів, будують вже фактично за його гроші, бо банк давав тільки 50% під залог його активів, він шукає соінвестора але ніхто не хоче лізти, бо цей тіпок мутний і ніхто не бачить перпектив в цій справі, поруч того лайна вже набудували.
Ось така справа, з пропозицією грошей в нас все добре, а от ніш немає, нема куди зростати.
Девал нічого не дасть, бо зараз фактично йде чергове зубожіння населення, доходи зросли на 10% за рік, а ціни вище.
Немає ніш, все дуже конкурентно в будь якій сфері, ось і все що треба знати про ваші теоретичні навіювання, реальність вона зовсім інша, чекаєм на якісь нові фактори, не знаю які, але як люди кажуть: хоч би не гірше))

Тобто, комерційне приміщення маю право купити з плечем під 9% і під його ж заставу, але НЕ маю права це приміщення комусь здати в оренду?(наприклад атб) :)
Маю право лише самому "стати атб"? :)

Але ж здавати комерційне приміщення в оренду - це теж підприємницька діяльність і сплата податків!
Що не так?
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