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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Успіх для маленьких помещений максимальный дизайн это сочетание белого матового белого глянца и дерева. Остальное уже цыганщина. Белые полы тоже неплохо смотрятся. А белым дверям вообще нет альтернативы.
vitaliian написав:Успіх для маленьких помещений максимальный дизайн это сочетание белого матового белого глянца и дерева. Остальное уже цыганщина. Белые полы тоже неплохо смотрятся. А белым дверям вообще нет альтернативы.