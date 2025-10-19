Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Успіх написав:Думаю, що під 3, чи навіть, під 7% в ГРИВНІ - назва гілки підтверджується!
Хтось рахував? Брав якісь конкретні варіанти/приклади?
Це раз, а друге - під 7% кредити дають всім бажаючим! Ні, ну звичайно мають бути якісь білі доходи і нормальна кредитна історія... Але це вже нюанси... Та і мова, на моменті - не про мене! А питання звучить так - чи хтось пробував/пробує втілити у життя назву цієї гілки?
Рахував трохи раніше. Якщо дуже приблизно, то берете ціну варіянта, що вам підходить, оцінюєте - потрібний капітал: 30% від ціни як перший внесок, плюс грубо кажучи ще пару %% на вмякі витрати - білі доходи (можна брати сумарні з дружиною): обовʼязковий щомісячний платіж, що вам розрахують, множте на три. Поки перші два пункти не проходите, нема сенсу і братися розраховувати якусь там дохідність і оренду