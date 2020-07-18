Про це Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
Дивися повний текст Арахамія виступає за скорочення української армії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:33
Арахамія виступає за скорочення української армії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Арахамія виступає за скорочення української армії.
Зараз переглядають цей форум: Марта і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|