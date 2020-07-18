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Арахамія виступає за
скорочення української армії

Арахамія виступає за скорочення української армії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:33

Арахамія виступає за скорочення української армії

Пропонуємо до обговорення:
Про це Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Дивися повний текст Арахамія виступає за скорочення української армії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:33

Начать нужно с армии чиновников и депутатов с их помощниками.
Ragnar
 
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