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Промисловці допускають зупинку
низки заводів через...

Промисловці допускають зупинку низки заводів через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:40

Промисловці допускають зупинку низки заводів через...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення будь-яких тарифів на електричну енергію в Україні призведе до зупинки підприємств хімічної промисловості, що випускають мінеральні добрива, що несе загрозу продовольчій безпеці країни, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" президент Союзу хіміків України Олексій Голубов.

Дивися повний текст Промисловці допускають зупинку низки заводів через підвищення тарифів на е/е.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:40

Повышайте. Пусть останавливаются.
Государство не обеднеет.
p_a_l
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