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Промисловці допускають зупинку низки заводів через...
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:40
Пропонуємо до обговорення:
Підвищення будь-яких тарифів на електричну енергію в Україні призведе до зупинки підприємств хімічної промисловості, що випускають мінеральні добрива, що несе загрозу продовольчій безпеці країни, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" президент Союзу хіміків України Олексій Голубов.
Дивися повний текст Промисловці допускають зупинку низки заводів через підвищення тарифів на е/е
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:40
Повышайте. Пусть останавливаются.
Государство не обеднеет.
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