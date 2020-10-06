Кількість безробітних, що перебували на обліку у Держслужбі зайнятості, зросла до 443 тис. осіб.
Дивися повний текст Які зарплати пропонують пошукачам у Держслужбі зайнятості (інфографіка).
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:45
Які зарплати пропонують пошукачам у Держслужбі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які зарплати пропонують пошукачам у Держслужбі зайнятості (інфографіка).
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:45
От минимальной до 6000 большая часть? Это поиск лохов, которые не могут открыть олх раздел работа?
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