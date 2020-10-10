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Зеленський підписав указ про
передачу сільгоспземель з...

Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:06

Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з...

Пропонуємо до обговорення:
Зеленський у четвер підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності.

Дивися повний текст Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:06

В історіі вже була передача землі в комунальну власність з лозунгом земля народу.
pogorelets
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