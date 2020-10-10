Зеленський у четвер підписав указ про передачу земель сільгосппризначення з державної до комунальної власності.
Дивися повний текст Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:06
Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з...
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Дивися повний текст Зеленський підписав указ про передачу сільгоспземель з державної до комунальної власності.
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:06
В історіі вже була передача землі в комунальну власність з лозунгом земля народу.
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