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Топова версія Redmi Note 10 отримає чіпсет Snapdragon...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 жов, 2020 17:39
Пропонуємо до обговорення:
У китайській соціальній мережі Weibo була опублікована чергова витік, що стосується характеристик смартфона Redmi Note 10. Її автором є китайський інсайдер Digital Chat Station.
Дивися повний текст Топова версія Redmi Note 10 отримає чіпсет Snapdragon 750G і камеру з роздільною здатністю 108 Мп
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R2
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Додано: Чет 15 жов, 2020 17:39
Какая то новость непонятная, у меня note9 5 мАг и камера 48 МП.
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vasyamihalch
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