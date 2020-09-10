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Топова версія Redmi Note 10
отримає чіпсет Snapdragon...

Топова версія Redmi Note 10 отримає чіпсет Snapdragon...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:39

Топова версія Redmi Note 10 отримає чіпсет Snapdragon...

Пропонуємо до обговорення:
У китайській соціальній мережі Weibo була опублікована чергова витік, що стосується характеристик смартфона Redmi Note 10. Її автором є китайський інсайдер Digital Chat Station.

Дивися повний текст Топова версія Redmi Note 10 отримає чіпсет Snapdragon 750G і камеру з роздільною здатністю 108 Мп.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 17:39

Какая то новость непонятная, у меня note9 5 мАг и камера 48 МП.
vasyamihalch
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:39

Никакого смысла в 720 дайменсити нету , нужно брать минимум 800u или 820 было б отлично увидеть в бюджетном 1000 дайменсити ,но это навряд
shut1972
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