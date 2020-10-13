До кінця жовтня аркову конструкцію Подільсько-Воскресенського моста опустять в проектне положення.
Дивися повний текст Кличко розповів, як просуваються роботи на Подільсько-Воскресенському мості.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 18:15
Кличко розповів, як просуваються роботи на...
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Дивися повний текст Кличко розповів, як просуваються роботи на Подільсько-Воскресенському мості.
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