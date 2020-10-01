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Іван Портний: як українці
обирають інтернет-магазин

Іван Портний: як українці обирають інтернет-магазин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:06

Іван Портний: як українці обирають інтернет-магазин

Пропонуємо до обговорення:
У зв'язку з пандемією українці, які раніше купували в офлайні, прийшли в інтернет.

Дивися повний текст Іван Портний: як українці обирають інтернет-магазин.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 22:06

А ещё на конченном проме нельзя отменить оплаченный, но ещё не отправленный заказ. А также нельзя выбрать способ доставки по умолчанию, и вместо бесплатного Джастина по дефолту ставят новую почту, добавляя десяток-другой процентов к цене товара, а на сэкономленное тискают хвалебные сказки от генерального.
summacut
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