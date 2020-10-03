У зв'язку з пандемією українці, які раніше купували в офлайні, прийшли в інтернет.
Дивися повний текст Іван Портний: як українці обирають інтернет-магазин.
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Додано: Чет 15 жов, 2020 22:06
Іван Портний: як українці обирають інтернет-магазин
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Дивися повний текст Іван Портний: як українці обирають інтернет-магазин.
Додано: Чет 15 жов, 2020 22:06
А ещё на конченном проме нельзя отменить оплаченный, но ещё не отправленный заказ. А также нельзя выбрать способ доставки по умолчанию, и вместо бесплатного Джастина по дефолту ставят новую почту, добавляя десяток-другой процентов к цене товара, а на сэкономленное тискают хвалебные сказки от генерального.
Додано: Пон 19 жов, 2020 23:23
также он мог бы рассказать, как они угробили добротный маркетплейс за последние четыре года. Многие адекватные продавцы-магазины предпочли просто уйти оттуда. Причин этому масса. Самая главная - промпон постоянно меняет правила работы и придумывает новшества, которые никому не нужны и просто гробят портал и работу сайтов.
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