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Стартували продажі
українського триколісного...

Стартували продажі українського триколісного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:55

Стартували продажі українського триколісного...

Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія Delfast оголосила про початок продажів триколісного електричного велосипеда Delfast Trike, створений для малого бізнесу і індивідуальних підприємців. Розробка нової моделі з нуля зайняла півроку, що стало можливим завдяки підтримці програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ).

Дивися повний текст Стартували продажі українського триколісного електровелосипеда Delfast (відео).
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:55

велосипедист без маски и руки всем жмет!некошерненько как-то
vsyusyutdt
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