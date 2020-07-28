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Стартували продажі українського триколісного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:55
Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія Delfast оголосила про початок продажів триколісного електричного велосипеда Delfast Trike, створений для малого бізнесу і індивідуальних підприємців. Розробка нової моделі з нуля зайняла півроку, що стало можливим завдяки підтримці програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ).
Дивися повний текст Стартували продажі українського триколісного електровелосипеда Delfast (відео)
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:55
велосипедист без маски и руки всем жмет!некошерненько как-то
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