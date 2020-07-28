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Стартували продажі українського триколісного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:55
Пропонуємо до обговорення:
Українська компанія Delfast оголосила про початок продажів триколісного електричного велосипеда Delfast Trike, створений для малого бізнесу і індивідуальних підприємців. Розробка нової моделі з нуля зайняла півроку, що стало можливим завдяки підтримці програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ).
Дивися повний текст Стартували продажі українського триколісного електровелосипеда Delfast (відео)
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R2
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 06:55
велосипедист без маски и руки всем жмет!некошерненько как-то
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vsyusyutdt
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:10
Позабавила доставка 9-12 недель. Опять из Китая "украинский" велосипед доставляться будет?
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sensei
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:34
Проще взять два электроскутера по 800 долларов на розетке и прицепить к ним тележки. Велик, хоть и с аккумулятором и багажником за 4000 баксов - вообще люди с головой не дружат))
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ALexxxS
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:07
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:08
І чого він на вєліке по тротуарам ганяє?
Хочу подивитись на того ідіота який купить це за $3799 / €3229.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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unicdima
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