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В Україні зростуть
ціни на цукор - прогноз

В Україні зростуть ціни на цукор - прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:13

В Україні зростуть ціни на цукор - прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на цукор на внутрішньому ринку після різкого підвищення тижнем раніше трохи відкотилися, проте цукор на внутрішньому ринку буде дорожчати.

Дивися повний текст В Україні зростуть ціни на цукор - прогноз.
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