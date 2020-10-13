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В Україні перерахують податки для ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:15
Пропонуємо до обговорення:
В Україні ФОП платять за себе менше податків, ніж простий працівник.
Дивися повний текст В Україні перерахують податки для ФОПів
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:15
Слава Богу, а то я думал с олигархов начнут больше налогов брать.
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