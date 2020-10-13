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В Україні перерахують
податки для ФОПів

В Україні перерахують податки для ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 07:15

В Україні перерахують податки для ФОПів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ФОП платять за себе менше податків, ніж простий працівник.

Дивися повний текст В Україні перерахують податки для ФОПів.
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Слава Богу, а то я думал с олигархов начнут больше налогов брать.
antidot_aspirin
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 08:49

Re: В Україні перерахують податки для ФОПів

Раскулачить! И в Сибирь! Ишь ты!

Внимательный читатель, не скуривший учебник арифметики начальной школы, конечно же заметит что пролетарской-шариковский тон статьи не сходится с цифрами, а заголовок так откровенная лажа. :wink:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:39

  vitaliy_berdinskikh написав:Раскулачить! И в Сибирь! Ишь ты!

Внимательный читатель, не скуривший учебник арифметики начальной школы, конечно же заметит что пролетарской-шариковский тон статьи не сходится с цифрами, а заголовок так откровенная лажа. :wink:

Лучше и не скажешь! И пишут же такое наверняка молодые девочки-мальчики 90-х годов рождения. Откуда в них эта шариковщина? Прописана в генетическом коде?
DONALD
 
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