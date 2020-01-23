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У США тестують окуляри
доповненої реальності для...

У США тестують окуляри доповненої реальності для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:40

У США тестують окуляри доповненої реальності для...

Пропонуємо до обговорення:
Збройні сили США і компанія Command Sight показали окуляри доповненої реальності для собак. Пристрій дозволить військовим кінологам віддалено направляти своїх вихованців.

Дивися повний текст У США тестують окуляри доповненої реальності для армійських собак.
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