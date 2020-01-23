|
|
У США тестують окуляри доповненої реальності для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:40
Пропонуємо до обговорення:
Збройні сили США і компанія Command Sight показали окуляри доповненої реальності для собак. Пристрій дозволить військовим кінологам віддалено направляти своїх вихованців.
Дивися повний текст У США тестують окуляри доповненої реальності для армійських собак
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90729
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18
|1038
|
|
|1
|161
|
|
|2
|450
|