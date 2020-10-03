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Українці заплатять за ВЕЗ на Донбасі своїми податками -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:53
Пропонуємо до обговорення:
Питання про створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на Донбасі варто переформулювати і запитати, чи готові українці платити податки за Донбас, вважає виконавчий ді ректор CASE Україна Дмитро Боярчук.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:53
США, Китай и многие другие применяют СЭЗ. А мы, из за таких "специалистов" опять "здобудемо и видстоемо" всё кроме защиты интересов нашей страны.
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