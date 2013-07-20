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"Достройка без доплат". Инвесторы "Аркады" организовали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:00
Пропонуємо до обговорення:
Сегодня, 16 октября, под стенами Офиса президента Владимира Зеленского собрались на митинг "Достройка без доплат" инвесторы, вложившие деньги в квартиры банка "Аркада" – ЖК "Эврика", "Патриотика", "Патриотика на озерах".
Дивися повний текст \"Достройка без доплат\". Инвесторы \"Аркады\" организовали протест на Банковой и автомитинг
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R2
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:00
Да уж...
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Investor_K
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:34
Бедные люди......Аркада, Укрбуд и полно других и это только в Киеве! Придут в Украину инвесторы..... , люди вымирают, кто может уезжает, жилье скоро не только пустовать будет в недостроях, но и в старых домах
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Raymond
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:47
А кто ж за вас будет доплачивать за ваше жилье? Михайловский-2: мы влезем в авантюру, а государство пусть нам всё компенсирует.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:57
Так называемые инвесторы любят быстрый профит, но риски пусть налогоплательщики покрывают. Вот же ж логика хитро_опая. Повелись на цены, но забыли про "Мягко стелит - жестко спать".
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Ragnar
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:01
"Инвесторы" должны знать, что инвестирование - это рисковая деятельность, которая может обернуться частичной или полной потерей капитала
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:04
Чем эти "инвесторы" отличаются от "инвесторов" В2В?
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Вкладчик1234
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