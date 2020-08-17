Міжнародні фінансові структури, в тому числі Міжнародний валютний фонд, розглядають фізосіб-підприємців (ФОП) як спосіб ухиляння від податків.
Дивися повний текст МВФ розглядає ФОП як спосіб ухиляння від податків, - Angles AG.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:52
МВФ розглядає ФОП як спосіб ухиляння від податків, -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ розглядає ФОП як спосіб ухиляння від податків, - Angles AG.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:52
Масштабы использования ФЛП колосальные (используются не только МСБ, но и крупным бизнесом). Например, сейчас висит вакансия главбуха в Спортлайфе с зоной ответственности по ведению более 200 ФЛП в рамках бизнеса.
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