RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МВФ розглядає ФОП як спосіб
ухиляння від податків, -...

МВФ розглядає ФОП як спосіб ухиляння від податків, -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:52

МВФ розглядає ФОП як спосіб ухиляння від податків, -...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні фінансові структури, в тому числі Міжнародний валютний фонд, розглядають фізосіб-підприємців (ФОП) як спосіб ухиляння від податків.

Дивися повний текст МВФ розглядає ФОП як спосіб ухиляння від податків, - Angles AG.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90738
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:52

Масштабы использования ФЛП колосальные (используются не только МСБ, но и крупным бизнесом). Например, сейчас висит вакансия главбуха в Спортлайфе с зоной ответственности по ведению более 200 ФЛП в рамках бизнеса.
Ragnar
 
Повідомлень: 420
З нами з: 15.08.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:43

Убрав ФЛП, щимить придется самих себя, со своими офшорами. Так что на наш век хватит. Ну а по делу - процент с крупняком просто несоизмерим.
Dikoy
 
Повідомлень: 1203
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
На що йде 1 гривня з податків, сплачених до бюджету... 1, 2
R2 » Вів 06 жов, 2020 19:48
10 415
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 жов, 2020 18:03
cstylerb
Водіям на замітку: З'явився новий спосіб швидко забрати... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Вів 18 сер, 2020 11:23
121 3853
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 14:38
_hunter
Трамп розглядає можливість заборони на роботу Alibaba у США
R2 » Пон 17 сер, 2020 14:07
1 548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 сер, 2020 14:07
providnyk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (358)
16.10.2020 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.