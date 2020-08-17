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МВФ розглядає ФОП як спосіб
ухиляння від податків, -...

МВФ розглядає ФОП як спосіб ухиляння від податків, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:52

МВФ розглядає ФОП як спосіб ухиляння від податків, -...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародні фінансові структури, в тому числі Міжнародний валютний фонд, розглядають фізосіб-підприємців (ФОП) як спосіб ухиляння від податків.

Дивися повний текст МВФ розглядає ФОП як спосіб ухиляння від податків, - Angles AG.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:52

Масштабы использования ФЛП колосальные (используются не только МСБ, но и крупным бизнесом). Например, сейчас висит вакансия главбуха в Спортлайфе с зоной ответственности по ведению более 200 ФЛП в рамках бизнеса.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:43

Убрав ФЛП, щимить придется самих себя, со своими офшорами. Так что на наш век хватит. Ну а по делу - процент с крупняком просто несоизмерим.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:14

МВФ нічого не розглядає. Форма підприємництва, подібна до ФОП є майже всюди.
Ось, наприклад, у Польщі: https://r-partners.pl/uk/yak-vidkryty-v-polshhi-fop/
Так що, нехай Сергій Молибога не ля-ля.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:52

  Luk_v написав:МВФ нічого не розглядає. Форма підприємництва, подібна до ФОП є майже всюди.
Ось, наприклад, у Польщі: https://r-partners.pl/uk/yak-vidkryty-v-polshhi-fop/
Так що, нехай Сергій Молибога не ля-ля.


Читаем внимательно их налогообложение и охриневаем:

Система оподаткування. Підпримємець в Польщі, на відміну від товариства, має можливість вибору системи оподаткування. Йдеться, передусім, про податок з доходу фізичної особи (PIT). Так, особа може залишитися на загальній системі розрахунку податку, що передбачає ставку 18% (у випадку доходу до 20 тис. євро) та ставку 32% (з доходу, що перевищує 20 тис. євро). Може вибрати систему розрахунку т.з. «лінійного податку», який передбачатиме ставку 19% від одержаного доходу не залежно від його розміру. Або ж скористатися спрощеною системою єдиного податку для ФОПів, що має такі особливості:

ліміт обороту протягом податкового року: до 250 тис. євро;
ставки податку різні: 20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%, залежно від виду діяльності;
застосовується не для всіх видів підприємницької діяльності.

А у нас фоп это внутренний офшор без всякого Кипра и Белиза.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 07:40

ну если уже зашла речь о фопах, значит дело видно совсем труба и пушной зверь уже не за горами
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:32

  Амвросий написав:ну если уже зашла речь о фопах, значит дело видно совсем труба и пушной зверь уже не за горами

Массово позакрываются и будут платить месячный налог в карман проверяющему, если словят.
Только государству хуже сделают.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:42

  Ragnar написав:Масштабы использования ФЛП колосальные (используются не только МСБ, но и крупным бизнесом). Например, сейчас висит вакансия главбуха в Спортлайфе с зоной ответственности по ведению более 200 ФЛП в рамках бизнеса.


Запретить использование ФОПов на упрощёнке например в помещении больше 100 метров и закрыть нытье про ФОПов. 99 процентов ФОПов никакого отношения к Спортлайфам и иже с ними не имеют.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 10:56

Re: МВФ розглядає ФОП як спосіб ухиляння від податків, -...

Сергій Молибога, директор компанії Angles AG (Швейцарія)

Какие интересные фамилии у швейцарцев, очень на наши похожи.

Только вот всё равно не пойму почему директор какой-то пиндюрочной OOO, пусть даже из Швейцарии, говорит от имени МВФ? :|

Це дуже вигідний інструмент, якого в багатьох країнах немає

Есть и в Европах, и в США. Ведь для капстран это нормально - вести свой индивидальный бизнес. И только у нас предпринимателей пытаются выставить как кулаков-злодеев.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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