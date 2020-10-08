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Прожитковий мінімум хочуть
розрахувати по-новому

Прожитковий мінімум хочуть розрахувати по-новому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:02

Прожитковий мінімум хочуть розрахувати по-новому

Пропонуємо до обговорення:
У Раді вже підготували кілька відповідних законопроєктів.

Дивися повний текст Прожитковий мінімум хочуть розрахувати по-новому.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:02

Нужно повысить минимальную зарплату до 1000$, чем мы хуже штатов, считает ученый Людмила Шарикова.
"Это приведет не только к росту занятости, но и позволит вывести часть зарплат из тени, вырастут поступления в бюджеты разных уровней."
Серхио
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