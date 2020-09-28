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Кому підвищать
пенсію у 2021 році

Кому підвищать пенсію у 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:23

Кому підвищать пенсію у 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Наступного року пенсіонерів чекає кілька етапів зростання виплат.

Дивися повний текст Кому підвищать пенсію у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:23

а военных вновь забыли
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