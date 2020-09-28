|
|
Кому підвищать пенсію у 2021 році
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:23
Пропонуємо до обговорення:
Наступного року пенсіонерів чекає кілька етапів зростання виплат.
Дивися повний текст Кому підвищать пенсію у 2021 році
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90735
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:23
а военных вновь забыли
-
sasha30121959
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 21.03.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|8
|1725
|
|
|14
|615
|
|
|1
|204
|