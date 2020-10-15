RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Хто першим в Україні отримає
вакцину від коронавірусу. У...

Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. У...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:35

Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. У...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив в ході брифінгу.

Дивися повний текст Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. У МОЗ назвали категорії громадян.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90735
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:36

астматиков надо обеспечить первыми
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5863
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:57

Re: Хто першим в Україні отримає вакцину від коронавірусу. У

Каб мин в полном составе
Верховна зрада України в повному складі разом з усіми родинами та помічниками і їх родинами
Адмінсрація президента України разом з родинами
ну и дальше ... там всякие асматики диабетики
як казав мій знайомий - " хто вміє інвестувати інвестує , а не розказує іншим як це робити ". Анатолій Почечун - наш кандидат в презеденти !
yama
 
Повідомлень: 2811
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5435 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні перерахують податки для ФОПів
R2 » П'ят 16 жов, 2020 07:15
3 160
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 10:39
DONALD
Топова версія Redmi Note 10 отримає чіпсет Snapdragon...
R2 » Чет 15 жов, 2020 17:39
3 169
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 09:07
antonivs3
В Україні зростуть ціни на цукор - прогноз
R2 » П'ят 16 жов, 2020 07:13
0 52
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 жов, 2020 07:13
R2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron