Про це повідомила прес-служба держагентства на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Дивися повний текст \"Укравтодор\" розриває контракт з китайцями, які ремонтували об'їзну дорогу Житомира (фото).
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:38
"Укравтодор" розриває контракт з китайцями, які...
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Дивися повний текст \"Укравтодор\" розриває контракт з китайцями, які ремонтували об'їзну дорогу Житомира (фото).
Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:38
компания может и зарегина в Китае....но кто нибудь из вас видел на ремонтах дорог в Украине хоть одного китайца?
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