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"Укравтодор" розриває
контракт з китайцями, які...

"Укравтодор" розриває контракт з китайцями, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:38

"Укравтодор" розриває контракт з китайцями, які...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба держагентства на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Дивися повний текст \"Укравтодор\" розриває контракт з китайцями, які ремонтували об'їзну дорогу Житомира (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 14:38

компания может и зарегина в Китае....но кто нибудь из вас видел на ремонтах дорог в Украине хоть одного китайца?
igor40665
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