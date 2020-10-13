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Українців будуть по-новому
штрафувати за маски на...

Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:24

Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів направив на розгляд Верховної Ради два законопроекти, які введуть відповідальність і для простих українців, і для підприємств за неправильне носіння масок. За новими правилами, якщо в транспорті або торговому центрі змістити маску на підборіддя, то доведеться заплатити 170 грн штрафу.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:55

сделайте бесплатные маски на каждом углу, и потом требуйте их ношение.
konstantin-s
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:11

  konstantin-s написав:сделайте бесплатные маски на каждом углу, и потом требуйте их ношение.

У вас нет 5-10 грн. на маску?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:46

Карантин не законний, порушує конституційні права громадян.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:07

Это тот кабмин который выделил на нецелевое использование Укравтодору 35 млрд из Фонда борьбы с COVID-19 во время пандемии
tvd4
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