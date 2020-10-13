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Українців будуть по-новому штрафувати за маски на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:24
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів направив на розгляд Верховної Ради два законопроекти, які введуть відповідальність і для простих українців, і для підприємств за неправильне носіння масок. За новими правилами, якщо в транспорті або торговому центрі змістити маску на підборіддя, то доведеться заплатити 170 грн штрафу.
Дивися повний текст Українців будуть по-новому штрафувати за маски на підборіддях
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R2
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:55
сделайте бесплатные маски на каждом углу, и потом требуйте их ношение.
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konstantin-s
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:11
konstantin-s написав:
сделайте бесплатные маски на каждом углу, и потом требуйте их ношение.
У вас нет 5-10 грн. на маску?
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 16:46
Карантин не законний, порушує конституційні права громадян.
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Nicolas21
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:07
Это тот кабмин который выделил на нецелевое использование Укравтодору 35 млрд из Фонда борьбы с COVID-19 во время пандемии
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tvd4
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 17:16
Gastarbaiter написав: konstantin-s написав:
сделайте бесплатные маски на каждом углу, и потом требуйте их ношение.
У вас нет 5-10 грн. на маску?
Их, вообще-то, менять нужно каждые 3 часа. Итого, если работаешь не в отдельном кабинете и передвигаешься по городу не в личной машине, то нужно 3-4 штуки В ДЕНЬ. Каждому в семье.
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alt402
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:07
в школе наоборот - заставляют снимать маски ...
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hlaaluu
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 18:18
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avk
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